"Це була складна гра проти сильного суперника. Ми виступили не дуже добре, але зробили те, що мали зробити. Думаю, це не пенальті. М'яч просто відскочив у руку Начо, а відрізати руку не можна. Правило свідчить, що з відскоком не можна свистіти пенальті.

Гольовий забіг Беллінгема з центру поля у відеоогляді матчу Наполі – Реал – 2:3

У першому таймі ми знайшли дуже хороші рішення для Беллінгема, коли Родріго відкривав йому простір. Гадаю, у другому таймі ми поступались, але такі реалії проти команди високого рівня. Іноді доводиться страждати.

Кепа добре грає на лінії, зробив два сейви, але трохи страждає у повітрі. У нього середній зріст, не 2 метри. Ніхто не ідеальний. Я міг би сказати, що я дуже гарний та ідеальний, але ніхто не ідеальний. І ви теж", – наводить слова Анчелотті Marca.

Реал здолав Наполі завдяки "гарматі" Вальверде – Беллінгем оформив гол+пас