Анчелотті прокоментував несподівану поразку Наполі від Аталанти

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті вважає, що у другій половині сезону його команда щось втратила.

"Ми годину грали добре – діяли у високому темпі і використовували пресинг. При нічийному рахунку ми упустили дуже багато шансів, здали психологічно і фізично.

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Це ж стосується всього сезону. У його другій половині ми ніби щось втратили. Не знаю, чи стали тому причиною травми або ж справа в мотивації і настрої. Тепер ми можемо думати тільки про друге місце і підготовку до наступного сезону. Ми чудово провели першу частину сезону, але я розчарований другою половиною.

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Наш клуб міг і повинен був грати краще. Без належної мотивації складно чіпко грати у відборі або йти на передачу. Втрачаються дорогоцінні секунди, які і позначаються на результаті", – цитує Анчелотті Football Italia.