Анчелотті продовжив неймовірну серію дебютів завдяки перемозі над Бернлі

Головний тренер Евертона Карло Анчелотті стартував із перемоги над Бернлі (1:0) в новому для себе статусі.
"Іриски" стали 7-м клубом поспіль, на чолі якого італієць дебютував із перемоги. Про це повідомляє Sky Sports Statto.
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Анчелотті перемагав у першому для себе матчі в статусі головного тренера в Евертоні, Наполі, мюнхенській Баварії, Парі Сен-Жермен, Челсі, Мілані та Ювентусі. Мінімальна звитяга над Бернлі стала можливою завдяки голу Домініка Келверта-Левіна під завісу поєдинку 19-го туру АПЛ. Набрані 3 очки дозволили Евертону піднятися на 13-те місце.
До слова, Карло Анчелотті очолив 21 грудня. На цій посаді він замінив Марку Сілву, який провалив старт сезону.
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