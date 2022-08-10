Карло Анчелотті не церемониться з гравцями Реала на тренуваннях.

Півзахисник Дані Себальйос чимось розгнівав італійця під час двосторонки за день до Суперкубка УЄФА.

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Анчелотті наказав 26-річному гравцю припинити заняття і покинути межі поля. Ображений Себальйос сів на м'яч, спостерігаючи за діями партнерів. Іспанець саркастично посміхався на камеру, а потім роздратовано копнув круглого, коли робота завершилась. Бензема щось сказав півзахиснику, але розібрати слова Каріма не вдалося.

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¡UFFFF! Gestos de CABREO de CEBALLOS que traerán cola...



️¿Enfado o molestias? #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/V3aLIXLzVB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 9, 2022

Зауважимо, що Себальйос не користувався довірою Анчелотті упродовж всього минулого сезону – всього 340 хвилин на полі і один асист.

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