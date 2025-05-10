Анчелотті принизив Барселону перед Класіко – коуч Реала нагадав про відсутність каталонців на великому турнірі
20:49 - Читать на русском
Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився щодо матчу проти Барселони в Ла Лізі.
Мадридці у 35 турі Ла Ліги зіграють проти "кулес". Цей матч буде ключовим у боротьбі за титул чемпіона Іспанії. Карло Анчелотті підколов суперника.
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"Ця зустріч особлива, як і всі проти Барселони. Це останній матч сезону, оскільки вони не беруть участі в Клубному чемпіонаті світу", – цитує Анчелотті AS.
Варто зауважити, що Барселона дійсно не їде на Клубний чемпіонат світу, який відбудеться влітку в США, а ось Реала позмагається на турнірі.
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