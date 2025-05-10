Мадридці у 35 турі Ла Ліги зіграють проти "кулес". Цей матч буде ключовим у боротьбі за титул чемпіона Іспанії. Карло Анчелотті підколов суперника.

Анчелотті підтвердив повернення лідера перед Класіко з Барселоною і висловився щодо Алонсо

"Ця зустріч особлива, як і всі проти Барселони. Це останній матч сезону, оскільки вони не беруть участі в Клубному чемпіонаті світу", – цитує Анчелотті AS.

Варто зауважити, що Барселона дійсно не їде на Клубний чемпіонат світу, який відбудеться влітку в США, а ось Реала позмагається на турнірі.

Юнацьку ЛЧ виграв культовий герой: 19 років тому він забив переможний гол у фіналі – єдиний за Барселону