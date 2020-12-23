Головний тренер Евертона Карло Анчелотті зізнався, що 7 років тому міг опинитися у Манчестер Юнайтед.

"Можу сказати, що я і досі зберігаю хороші спогади про Алекса Фергюсона. Ми познайомилися тоді, коли він вирішив піти на пенсію.

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Я тоді вже майже домовився з Реалом, але ціную той факт, що він поговорив зі мною. Втім, я вже не мав жодної можливості очолити Манчестер Юнайтед. Я дуже поважаю цей клуб. Мені не раз доводилось грати проти них, коли я тренував Челсі", – наводить слова Анчелотті Goal.

Додамо, що сьогодні італієць знову зустрінеться з МЮ. Евертон прийматиме "червоних дияволів" у 1/4 фіналу Кубка ліги.

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