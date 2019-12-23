Анчелотті представлений головним тренером Евертона

Ліверпульський Евертон офіційно представив Карло Анчелотті у статусі головного тренера команди.

Новий головний тренер ліверпульського Евертона Карло Анчелотті був представлений в якості наставника команди на її домашньому стадіоні Гудісон Парк, повідомляє прес-служба клубу на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Анчелотті прокоментував призначення в Евертон

У ході презентації 60-річний італійський фахівець взяв участь у фотосесії на футбольному полі. Також відбулася прес-конференція, на якій Карло відповів на питання журналістів.

Нагадаємо, про призначення Анчелотті в Евертон було оголошено 21 грудня, за годину до матчу з Арсеналом. Контракт Карло з клубом розрахований на чотири з половиною роки.

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