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Анчелотті прагне переманити в Евертон капітана Мілана, – ЗМІ

3 травня 18:52 424 Читать на русском
Анчелотті прагне переманити в Евертон капітана Мілана, – ЗМІ
Алессіо Романьйолі / LaPresse

Оборонець італійського Мілана Алессіо Романьйолі потрапив до сфери зацікавлень англійського Евертона.

"Іриски" в найближче трансферне вікно спробують підписати центрбека міланців, повідомляє Calciomercato.

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За Романьйолі Евертон готовий віддати 35 млн євро. Раніше інтерес до капітана "россонері" нібито проявляла Барселона, але сам 25-річний оборонець не хоче переїжджати до Іспанії. Чинний контракт Романьйолі з Міланом розрахований до 2022 року, а менеджмент клубу вже працює над продовженням співпраці зі своїм капітаном.

У нинішньому сезоні Алессіо Романьйолі провів 29 матчів у всіх турнірах. У 2015 році міланці оформили його трансфер за 25 млн євро.

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Теги
Англія Мілан Мілан Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Мілана Алессіо Романьйолі Алессіо Романьйолі Евертон Евертон
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