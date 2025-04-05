"Зараз боротися за перемогу в Ла Лізі набагато складніше, але в нас є шанс, нехай і набагато менший. Треба боротися до кінця.

Сенсаційна поразка мадридців на користь Барселони у відеоогляді матчу Реал – Валенсія – 1:2

Нереалізований пенальті Вінісіуса? Це був важкий сезон для наших пенальтистів. Я намагався надати Вінісіусу впевненості після гри на Метрополітано, але він не реалізував і цей.

Ми створили багато моментів і трохи забракло ефективності та відбору м'яча, але були дуже близькі до того, щоб забити. Багато чого не вистачало, щоб забити два голи. Ми ризикнули наприкінці й проґавили контратаку. Ми добре виступили в нападі, за винятком нестачі ефективності. З чим нам було важко, так це з відбором м'яча.

Куртуа сьогодні тренувався і почувався добре. Через ці сумніви щодо Тібо ми вважали за краще не ризикувати Луніним. Йому знадобиться ще кілька днів на відновлення. Тоді подивимося у вівторок. У нас є варіанти", – цитує Анчелотті Marca.

Нагадаємо, Реал має 63 очки і перебуває на другому місці у таблиці Ла Ліги.

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