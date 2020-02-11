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Анчелотті пояснив, чим АПЛ краща за Серію А

20:49 456 Читать на русском
Анчелотті пояснив, чим АПЛ краща за Серію А
Карло Анчелотті / фото із соцмереж

Головний тренер Евертона Карло Анчелотті зізнався, що в Англії йому працювати комфортніше, ніж в Італії.

"Дійсно, в чемпіонаті Англії мені дихається легше. Справа не в грі, це не має значення. Головне – навколишнє середовище. В Англії не тримають образ.

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Мене дратують образи, на деяких італійських стадіонах тебе ненавидять лише за те, що ти змінив одну команду на іншу. Одна людина сидить за лавою запасних і ображає тебе всі 90 хвилин матчу. В Англії це немислимо", – цитує Анчелотті Corriere della Sera.

Додамо, що протягом своєї кар'єри 60-річний Анчелотті очолював Челсі та Евертон в Англії, а також Реджану, Парму, Ювентус, Мілан і Наполі в Італії.

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Теги
Англія Італія Евертон Евертон Карло Анчелотті Карло Анчелотті
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