Анчелотті порівняв АПЛ і Ла Лігу, виділивши несподівану перевагу Іспанії
11 березня 16:30 - Читать на русском
Головний тренер Реала Карло Анчелотті на основі багатого досвіду провів паралелі між англійським і іспанським чемпіонатами.
"Порівняти АПЛ і Ла Лігу? Вони різні. Не можна говорити в категоріях краща чи гірша. Ла Ліга має кращий тактичний рівень, ніж чемпіонат Англії.
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Якщо оцінювати інтенсивність і темп, то Прем'єр-ліга переважає. Але в іспанському чемпіонаті більше тактичної якості", – цитує Анчелотті Madrid Xtra.
Нагадаємо, що Анчелотті – унікальний тренер, який виграв всі п'ять топ-ліг. В АПЛ він працював з Челсі та Евертоном, а зараз тренує мадридський Реал, з яким завоював ЛЧ-2021/22.
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