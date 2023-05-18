Після вильоту з Ліги чемпіонів іспанські ЗМІ називають сезон "бланкос" провальним. Чи не найбільше дістається Карло Анчелотті, який у Манчестері залишив на лаві запасних Рюдігера, віддавши перевагу своєму улюбленцеві – Едеру Мілітао. Ще одне кадрове рішення Карлетто теж викликало серйозні претензії.

Натомість фанати не вважають італійського фахівця головним винуватцем усіх бід Реала. Вони обрали більш несподіваного антигероя. Андрій Лунін, до слова, може пишатися тим, що випереджає аж шістьох партнерів в спеціальному опитуванні видання Marca.

Загалом жалюгідний виступ мадридців в Іспанії описують двома принизливими словами, які ми озвучили у черговому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24". Там же можна дізнатись про тіньового героя в команді Гвардіоли і момент X для каталонського наставника.

Ман Сіті вийшов у фінал ЛЧ, знищивши Реал – 4 голи "містян", геніальна простота Пепа, зляканий Мадрид і фіаско Анчелотті