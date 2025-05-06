Італієць покине тренерський місток "вершкових" незалежно від найближчого матчу проти Барселони, запевняє Marca.

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Фактично від цієї гри залежить результат чемпіонських перегонів в Ла Лізі. За 4 тури до фінішу Реал відстає від Барселони на 4 очки. Поразка мадридців майже не залишить їм шансів на проодовження боротьби. Раніше вони вилетіли з 1/4 фіналу ЛЧ і програли фінал Кубка Іспанії якраз Барселоні.

Нагадаємо, Анчелотті вдруге очолив Реал у 2021 році. Загальна колекція титулів італійця з "вершковими" вражає – 3 перемоги в ЛЧ, 2 в Ла Лізі, 2 Кубки Іспанії, 2 Клубні ЧС, 2 Суперкубки Іспанії, 3 Суперкубки УЄФА та один Міжконтинентальний кубок. 65-річного італійця вже давно сватають у збірну Бразилії, яка звільнила Дорівала Жуніора і шукає нового наставника.

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