Анчелотті покине Реал після фіналу Кубка Іспанії проти Барселони, – Sky Sports
Друга каденція Карло Анчелотті на чолі мадридського Реала наближається до завершення.
Італійський фахівець покине "вершкових" відразу після фіналу Кубка Іспанії проти Барселони (26 квітня), стверджує Sky Sports.
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Чинний контракт Анчелотті розрахований до літа 2026 року, однак нинішній сезон складається для Реала невдало. Вчора (16 квітня) мадридці вдруге програли Арсеналу і безнадійно вилетіли з чвертьфіналу ЛЧ (загальний рахунок 1:5). На внутрішній арені також проблеми. Реал вже встиг розгромно програти Барселоні Суперкубок Іспанії, а в чемпіонаті відстає на 4 очки за 7 турів до фінішу. Фінал Кубка проти тих-таки "кулес" – найбільш реальна нагода здобути трофей наприкінці сезону.
Нагадаємо, Анчелотті вдруге очолив Реал у 2021 році. Загальна колекція титулів італійця з "вершковими" вражає – 3 перемоги в ЛЧ, 2 в Ла Лізі, 2 Кубки Іспанії, 2 Клубні ЧС, 2 Суперкубки Іспанії, 3 Суперкубки УЄФА та один Міжконтинентальний кубок. 65-річного італійця вже давно сватають у збірну Бразилії, яка якраз звільнила Дорівала Жуніора і шукає нового наставника.
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