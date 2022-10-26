Головний тренер Реала Карло Анчелотті відреагував на першу поразку мадридців у поточному сезоні Ліги чемпіонів від РБ Лейпциг.

"Ми двічі пропустили зі стандартних положень і матч пішов за сценарієм, на який розраховував суперник. РБ Лейпциг чудово контратакує.

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Я не злюсь. Ми програли, це турбує, але особливої шкоди від цієї поразки немає. Я не можу критикувати команду, яка досі добре виступала. Одна поразка послужить нам кращим уроком, ніж 10 перемог поспіль", – наводить слова Анчелотті Marca.

Зауважимо, що Реал вперше програв у поточному сезоні Ліги чемпіонів РБ Лейциг (2:3). Мадридці забезпечили собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів, а от "бики" посідають друге місце з 9 очками та випереджають Шахтар на 3 пункти.

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