"Вихід у півфінал Ліги чемпіонів – це не успіх для Реала. Успіх – це фінал. Тиск однаковий на обидві команди. Ми повинні пройти Манчестер Сіті. Все вирішиться не завтра, а на Бернабеу.

Манчестер Сіті – Реал Мадрид: прогноз на півфінал Ліги чемпіонів

Команда має зберігати компактність в обороні. Захист завтра матиме ключове значення. Манчестер Сіті володітиме м'ячем, а ми ж не можемо просто за цим спостерігати. І треба відповідати якісними контратаками.

У півфіналі є дві команди, в які ніхто не вірив, – Мадрид і Вільяреал. Але ми дійшли сюди. Менді готовий, щодо Алаби є питання, а найбільші сумніви викликає участь Каземіро", – сказав Карло Анчелотті на передматчевій пресконференції.

Півфінальний матч Манчестер Сіті – Реал Мадрид відбудеться 26 квітня на Етіхаді. Старт зустрічі о 22:00 за київським часом.