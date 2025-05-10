"Виграти Ла Лігу дуже складно, важлива послідовність. У Барси на цю мить більше шансів, але якщо ми переможемо...

Реал стежитиме за двома зірками у топ-матчі сезону чемпіонату Португалії – один з них може потурбувати Трубіна

Потрібно добре захищатися, тому що вони тримають суперників на своїй половині поля. Але ідеальних команд не буває. На кону дуже багато чого. Ми повинні грати на всі 100%. У нас немає проблем із мотивацією, найголовніше – дати максимальне уявлення футболістам про те, як треба грати. Якщо гравці слухатимуть мене, у них усе вийде.

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Хто гратиме в центрі оборони, якщо щось трапиться з Асенсіо або Чуамені? Хакобо і Вальєхо – одні з варіантів на заміну їм. В останні два роки ми добре діємо на стандартах. Модріч і Гюлер відмінно виконують їх, а Чуамені становить велику загрозу для суперника на другому поверсі.

Родріго в порядку, він повернувся в стрій. Він готовий грати проти Барселони. Хто завтра вийде в стартовому складі: Родріго чи Гюлер? Вони обидва важливі для нас, а варіантів у нас у будь-якому разі небагато у зв'язку з епідемією травм", – цитує Карло Анчелотті Marca.

Нагадаємо, Реал має 75 балів після 34 турів, а Барселона лідирує з 79 пунктами. Зустріч команд відбудеться в неділю, 11 травня. Початок матчу о 17:15 за київським часом.

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