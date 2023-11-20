У понеділок, 20-го листопада бразильське видання UOL Esporte з посиланням на свої джерела з Бразильської футбольної конфедерації опублікувало інформацію про те, що Анчелотті підписав контракт зі збірною Бразилії.

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"Новини про Анчелотті в Іспанії просто прекрасні. То він продовжує контракт із Реалом ще на 2 роки, то він їде до Бразилії, то його звільняють... Іспанські ЗМІ щодня щось публікують. Заспокойтеся. Жодного ризику немає, контракт уже підписано", – наводяться слова джерела.

Контракт Анчелотті з Реалом діє до літа 2024 року.

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