"Я хотів би згадати Україну Шевченка та Тассотті, яка зуміла пройти у плей-офф Євро-2020. У гравців з цієї країни лише один дефект: вони мають проблеми з концентрацією уваги протягом усього матчу", – наводить слова Анчелотті AS.

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Зазначимо, що збірна України вийшла до плей-офф Євро-2020, здобувши лише одну перемогу над Північною Македонією та поступившись Нідерландам та Австрії. Суперником "синьо-жовтих" стане Швеція, матч запланований 29 червня, початок зустрічі о 22:00.

Додамо, що Анчелотті очолив Реал після відставки Зінедіна Зідана, під керівництвом якого мадридці в сезоні 2020/21 не змогли завоювати жодного трофея.

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