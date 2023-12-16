"Я не можу сказати, в якому клубі світу найскладніше працювати. Загалом для тренера цілком нормально отримувати критику. Потрібно приймати це. Тренер може говорити, чи справедлива вона, чи ні.

Лунін чи Кепа: Анчелотті обрав кіпера на матч Реала з Вільяреалом

Тренера судять за результатом, всім все одно на його метод, вміння керувати гравцями. Все залежить лише від того, перемагає він чи ні і ми маємо це приймати. Хаві знає все це і вміє справлятися з цим. Він хороший тренер", – цитує Анчелотті видання Marca.

Реал посідає друге місце турнірної таблиці, відстаючи від Жирони на 2 очки. Барселона йде на четвертій сходинці, маючи в своєму активі 34 турнірних бали.

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