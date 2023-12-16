Анчелотті оцінив тренерські здібності Хаві: "Потрібно приймати це"
Тренер Реала Карло Анчелотті підтримав свого колегу по тренерському цеху.
"Я не можу сказати, в якому клубі світу найскладніше працювати. Загалом для тренера цілком нормально отримувати критику. Потрібно приймати це. Тренер може говорити, чи справедлива вона, чи ні.
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Тренера судять за результатом, всім все одно на його метод, вміння керувати гравцями. Все залежить лише від того, перемагає він чи ні і ми маємо це приймати. Хаві знає все це і вміє справлятися з цим. Він хороший тренер", – цитує Анчелотті видання Marca.
Реал посідає друге місце турнірної таблиці, відстаючи від Жирони на 2 очки. Барселона йде на четвертій сходинці, маючи в своєму активі 34 турнірних бали.
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