Головний тренер Реала Карло Анчелотті не може бути впевнений у своєму майбутньому в клубі після останніх невдалих результатів.

Реал після розгрому від Барселони (0:4) програв ще й Мілану в Лізі чемпіонів. Через це позиції Анчелотті на чолі мадридського клубу серйозно похитнулись, інформує Relevo.

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Зазначається, що Реал досі не віднайшов свою гру, через що складається враження, що в команди не працює нічого попри зірковий склад. Боси "вершкових" втрачають терпіння та дорікають італійському фахівцю у двох пунктах: відсутність чіткої позиції на полі для Беллінгема та відсутності шансів для Арди Гюлера та Ендріка.

Керівництво Реала не мало наміру звільняти Анчелотті посеред сезону, однак наставника можуть звільнити, якщо мадридці не здобудуть перемогу у найближчих матчах (проти Осасуни, Леганеса в Ла Лізі та Ліверпуля в Лізі чемпіонів).

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