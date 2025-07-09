Карло Анчелотті, нинішній головний тренер збірної Бразилії, був засуджений судом у Мадриді до одного року ув’язнення за ухилення від сплати податків у 2014 році. Про це повідомила іспанська агенція EFE.

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Мова про перший період італійця на чолі Реала – тоді, за даними прокуратури, він незаконно приховав 386 361 євро. Ще одне обвинувачення стосувалося 2015 року (675 718 євро), але за ним наставника повністю виправдали.

Окрім позбавлення волі, вирок передбачає штраф на згадану суму, заборону на отримання державних субсидій, а також позбавлення права користуватись податковими та соціальними пільгами протягом трьох років.

Анчелотті раніше визнавав, що довірив ведення фінансових справ своїм радникам і не мав наміру порушувати закон. У 2021 році він повністю погасив борг перед державою.

Згідно з іспанським законодавством, у разі відсутності попередніх вироків і за умови добровільного погашення заборгованості, термін до двох років може бути умовним. Очікується, що Анчелотті не потрапить до в’язниці.

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