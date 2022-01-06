Головний тренер Реала Карло Анчелотті є авторитетом не для всіх своїх підопічних.

Півзахисник Реала Дані Себальйос зіграв лише 5 хвилин у поєдинку Кубка Іспанії проти Алькояно (3:1), чим був дуже незадоволений, повідомляє Marca.

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Анчелотті наказав 25-річному іспанцю розминатись, але не спішив випускати його на заміну. Дані відверто нервував, підходив головного тренера та висловлював свої претензії. Це був перший матч Себальйоса після майже піврічної перерви у зв'язку з травмою.

Чинний контракт Дані з Реалом розрахований до літа 2023-го, а transfermarkt оцінює його у 18 млн євро.

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