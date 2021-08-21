Позиція Бензема у центрі нападу Реала не підлягає сумнівам, а от між Лукою Йовічем та Маріано Діасом у статусі резервного форварда Анчелотті надав перевагу сербу, повідомляє AS.

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За підсумками передсезонної підготовки фахівець вирішив, що зможе відновити реанімувати кар'єру Йовіча, зробивши його знову "форвардом-кілером". Сам Анчелотті вже висловив слова підтримки сербському нападнику.

А от Маріано він порадив підшукати новий клуб, оскільки нападник матиме дуже мало ігрового часу в Реалі. Втім, домініканець поки не бажає покидати Мадрид через свою зарплатню – 5 млн євро на рік.

До слова, Йовіч провів другу частину минулого сезону в Айнтрахті, де у 18 матчах відзначився 4 голами. Маріано ж зіграв у 22 поєдинках за Реал, але забив лише одного разу.

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