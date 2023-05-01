"Для майбутнього проєкту Реал повинен підписати центрфорварда. У Бензема вже солідний вік, нехай навіть він прекрасно справляється зі своїми завданнями.

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Про мою подальшу кар'єру не говорю. Я вже все сказав. Дедлайн у збірній Бразилії – маячня, я ні з ким не контактував.

В нас є позитивні сигнали щодо Модріча. Бензема трішки втомлений, але він вийде в старті, якщо буде готовий", – сказав Анчелотті перед матчем проти Реал Сосьєдада.

Мадрид зустрінеться з басками у вівторок (2 травня). "Вершкові" відстають від Барселони в чемпіонаті на 9 очок за 6 турів до фінішу. Бензема в цьому сезоні забив 29 голів за Реал і виграв "Золотий м'яч".

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