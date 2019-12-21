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Анчелотті очолив Евертон

13:40 1255 Читать на русском
Анчелотті очолив Евертон
Карло Анчелотті / LaPresse

Ліверпульський Евертон оголосив про прихід Карло Анчелотті на посаду головного тренера команди.

Досвідчений італієць очолив "ірисок", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Анчелотті таким чином оформив своє повернення до АПЛ. Раніше він вже працював тут із лондонським Челсі й оформив із "пенсіонерами" своєрідний требл у дебютному сезоні – чемпіонство, Суперкубок Англії та Кубок Англії. Без роботи Анчелотті пробув усього 11 днів – Наполі звільнив його з посади головного тренера 10 грудня після виходу до плей-офф ЛЧ.

Карло Анчелотті розпочав тренерську кар'єру в штабі культового Арріго Саккі на початку 90-х. Самостійно він працював із Реджаною, Пармою, Ювентусом, Міланом, Челсі, ПСЖ, мадридським Реалом, Баварією і Наполі. У колекції трофеїв італійського фахівця є чемпіонські титули 4-х країн і 3 кубки Ліги чемпіонів.

Евертон наразі посідає 16-те місце в Прем'єр-лізі. Нещодавно "іриски" через незадовільні результати звільнили Марку Сілву.

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Евертон Евертон Англія Карло Анчелотті Карло Анчелотті Головне
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