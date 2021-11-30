Головний тренер Реала Карло Анчелотті зізнався, за кого проголосував би при виборі переможця "Золотого м'яча-2021".

"Спершу я проголосував би за Бензема, другий – Вінісіус, а третій – Модріч. Це особиста думка, але я не можу сказати інакше. Я б проголосував за Каріма", – наводить слова Анчелотті Sport.es.

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Нагадаємо, Ліонель Мессі став володарем "Золотого м'яча-2021", а до трійки також потрапили Роберт Лєвандовскі та Жоржінью. Четверту сходинку посів форвард Реала Карім Бензема.

Цьогорічний "Золотий м'яч" став сьомим для Мессі. Раніше він здобував титул найкращого у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 та 2019 роках.

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