Камавінга вибув до кінця сезону, тож Анчелотті змушений шукати заміну французу. Попри те, що основна позиція Едуардо – центральний півзахисник, Карло регулярно використовував його на позиції лівого захисника.

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Хоча наставник може розраховувати на Франа Гарсію, за інформацією Marca, італійський фахівець має намір випустити в основі на гру проти Барселони Ферлана Менді, який нарешті залікував травму. Під час двох останніх тренувань француз продемонстрував, що він повністю готовий, тож Анчелотті вирішив покластись на досвідченішого Менді замість нестабільного Гарсії.

Додамо, що Ферлан у цьому сезоні встиг зіграти в 30 матчах за Реал у всіх змаганнях, в яких відзначився 2 асистами. Востаннє він виходив на поле ще 12 березня у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

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