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Анчелотті обійшов Венгера за кількістю виїзних перемог у Лізі чемпіонів, попереду – Фергюсон

12:05 154 Читать на русском
Анчелотті обійшов Венгера за кількістю виїзних перемог у Лізі чемпіонів, попереду – Фергюсон
Анчелотті, Фергюсон і Венгер / Getty Images

Перемога над австрійським Зальцбургом (3:2) у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів стала особливою для керманича італійського Наполі Карло Анчелотті.

40’ Ерлінг Холанд
72’ Ерлінг Холанд
 
Дріс Мертенс 17’
Дріс Мертенс 64’
Лоренцо Інсіньє 73’
17’ Дріс Мертенс
40’ Ерлінг Холанд
64’ Дріс Мертенс
72’ Ерлінг Холанд
73’ Лоренцо Інсіньє

Досвідчений тренер здобув свою 32-гу виїзну перемогу в рамках ЛЧ, повідомляє Gracenote Live.

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За цим показником Анчелотті обійшов багаторічного керманича лондонського Арсенала Арсена Венгера. У француза – 31 перемога. Лідирує у заліку сер Алекс Фергюсон. У легендарного шотландця в активі 39 звитяг.

Відзначимо, що Карло Анчелотті працював із Міланом, лондонським Челсі, Парі Сен-Жермен, мадридським Реалом, Баварією. Наполі 60-річний фахівець очолює з травня 2018 року.

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Теги
Наполі Наполі Ліга чемпіонів Рекорди Карло Анчелотті Карло Анчелотті Арсен Венгер Арсен Венгер Алекс Фергюсон Зальцбург - Наполі
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