Анчелотті обійшов Венгера за кількістю виїзних перемог у Лізі чемпіонів, попереду – Фергюсон

Перемога над австрійським Зальцбургом (3:2) у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів стала особливою для керманича італійського Наполі Карло Анчелотті.

Досвідчений тренер здобув свою 32-гу виїзну перемогу в рамках ЛЧ, повідомляє Gracenote Live.

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За цим показником Анчелотті обійшов багаторічного керманича лондонського Арсенала Арсена Венгера. У француза – 31 перемога. Лідирує у заліку сер Алекс Фергюсон. У легендарного шотландця в активі 39 звитяг.

Відзначимо, що Карло Анчелотті працював із Міланом, лондонським Челсі, Парі Сен-Жермен, мадридським Реалом, Баварією. Наполі 60-річний фахівець очолює з травня 2018 року.