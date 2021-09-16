"Реалу було важко. У першому таймі Інтер тримав високий темп, що позначилось на них у другій половині гри. Матч був дуже збалансованим. Ми втрачали м'яч занадто часто, позиція Брозовіча поставила нас в скрутне становище, але ми захистили себе.

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Ми та Інтер – фаворити, ми скористалися своєю перевагою. Однак ніхто не очікував, що Шериф виграє у Шахтаря. Ми повинні бути обережні", – цитує Анчелотті Di Marzio.

Нагадаємо, у групі D Шериф та Реал очолюють квартет з трьома очками, Інтер та Шахтар на 3-му та 4-му місцях відповідно.

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