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Анчелотті не виключає переходу Ібрагімовіча в Евертон

13:57 121 Читать на русском
Анчелотті не виключає переходу Ібрагімовіча в Евертон
Златан Ібрагімовіч / Bleacher Report

Новий головний тренер Евертона Карло Анчелотті відповів на чутки про можливе повернення Златана Ібрагімовіча в АПЛ.

"Златан – мій хороший друг. На щастя, я тренував багато фантастичних гравців. Ібрагімович закінчив свій етап кар'єри в США, і я не знаю, які у нього плани.

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Я повинен зателефонувати йому. Якщо він хоче приїхати в Ліверпуль, щоб отримати задоволення від футболу, нехай приїжджає. Не думаю, що це нереально", – цитує італійського фахівця Sky Sports.

Нагадаємо, останнім клубом Ібрагімовіча був Лос-Анджелес Гелаксі. Сам гравець заявляв, що хоче повернутися у Серію А, але поки що не домовився з жодним клубом.

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Теги
Трансфери Евертон Евертон Англія Карло Анчелотті Карло Анчелотті Трансфери Чемпіонату Англії Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч
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