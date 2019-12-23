Анчелотті не виключає переходу Ібрагімовіча в Евертон

Новий головний тренер Евертона Карло Анчелотті відповів на чутки про можливе повернення Златана Ібрагімовіча в АПЛ.

"Златан – мій хороший друг. На щастя, я тренував багато фантастичних гравців. Ібрагімович закінчив свій етап кар'єри в США, і я не знаю, які у нього плани.

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Я повинен зателефонувати йому. Якщо він хоче приїхати в Ліверпуль, щоб отримати задоволення від футболу, нехай приїжджає. Не думаю, що це нереально", – цитує італійського фахівця Sky Sports.

Нагадаємо, останнім клубом Ібрагімовіча був Лос-Анджелес Гелаксі. Сам гравець заявляв, що хоче повернутися у Серію А, але поки що не домовився з жодним клубом.

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