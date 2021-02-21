"Ми дуже раді, дуже задоволені. Евертон через стільки часу зміг перемогти на Енфілді – це хороший подарунок для наших вболівальників. Ми зіграли добре, були зосереджені і виконали об'ємний шмат роботи.

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Коли у нас виникали гольові моменти, ми діяли ефективно. Евертон заслужив три очки. Дербі – це особливий матч, але нам також треба набирати залікові бали і вдома. Наразі на своєму стадіоні ми граємо недостатньо добре", – цитує Анчелотті BBC.

До слова, "іриски" перемогли Ліверпуль на Енфілді вперше з вересня 1999 року.

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