Під час останнього матчу з Осасуною український голкіпер показав себе відмінним асистентом, забезпечивши Вінісіуса пасом на третій гол.

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Незважаючи на планове повернення Куртуа, Карло Анчелотті високо оцінив вклад Луніна у недавні матчі команди, повідомляє DefensaCentral. За інформацією джерела, італійський тренер розуміє, що ймовірне повернення бельгійця залишить Андрія на лаві запасних, однак йому буде "боляче" це робити.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 5 матчів, в яких пропустив 8 голів і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює його у 25 млн євро.

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