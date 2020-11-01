"У кожного клубу – свої цілі. Мета мадридського Реала – вигравати трофеї, в Евертоні ми хочемо бути конкурентоспроможними в Прем'єр-лізі і потрапити в Лігу Європи. Це трохи різні речі. Звичайно, ми теж хочемо вигравати трофеї, і ми це зробимо, але потрібно трохи більше часу, ніж іншим топ-клубам, які я тренував.

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Тут я почуваюся добре. Хотів би залишитися довше, ніж на два або три роки, як в попередніх клубах. Крім того це інший проект, який вже був зрозумілим і амбітним, коли я вперше зустрівся з власниками клубу. Це причина,чому я підписав контракт.

Я щасливий. Мені подобається, де я живу і працюю. Евертон – сімейний клуб, і мені подобається тут працювати", – цитує Анчелотті Goal.

Нагадаємо, Анчелотті очолив мерсисайдський клуб в грудні 2019 року. Минулий сезон Евертон завершив на 12 місці в турнірній таблиці АПЛ. Нинішню кампанію "іриски" почали вкрай потужно і після 6 зіграних турів ділили лідерство зі своїми сусідами – Ліверпулем.

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