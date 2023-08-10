До травми Тібо Куртуа Реал не планував витрачати влітку гроші на нового воротаря, незважаючи на невдоволення Карло Анчелотті Андрієм Луніним.

У четвер, 10 серпня, основний воротар Реала Тібо Куртуа порвав хрестоподібні зв'язки лівого коліна.

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"У березні Карло Анчелотті просив керівництво клубу про купівлю резервного воротаря для Куртуа – його не влаштовував Андрій Лунін. Деякий час клуб розглядав кандидатури Роберта Санчеса, Буну, Гассанігу і Давіда Сорію. Однак через травму Куртуа Реалу тепер потрібен не другий воротар, а основний.

Реал не планував витрачати цього літа гроші на воротаря, але тепер клубу доведеться вийти на трансферний ринок – Анчелотті не довірить Луніну місце в старті", – зазначає Relevo.

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