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Анчелотті не буде перешкоджати гравцям Наполі в разі їхнього переходу в інший клуб

15:44 80 Читать на русском
Анчелотті не буде перешкоджати гравцям Наполі в разі їхнього переходу в інший клуб
Карло Анчелотті / соцмережі

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті не буде насильно тримати гравців команди, якщо ті захочуть піти.

Карло Анчелотті заявив, що не буде перешкоджати своїм підопічним, якщо вони захочуть перейти в інший клуб, повідомляє Calcio Mercato.

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Наразі форварда "партенопейців" Лоренцо Інсіньє активно сватають до Челсі та Ліверпуля, але "сині" перебувають під трансферним баном від ФІФА.

Наполі перебуває на 2 позиції в турнірній таблиці Серії А, набравши 67 очок.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Наполі Наполі Італія Карло Анчелотті Карло Анчелотті
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