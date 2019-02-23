Анчелотті назвав Бейла причиною свого звільнення з Реала

Екс-тренер Реала, а нині наставник Наполі Карло Анчелотті розповів про конфлікт із президентом мадридського клубу Флорентіно Пересом.

"В команді потрібен альтруїзм. Якщо щось і зводить з розуму в футболі, то це гравці, які проявляють егоїзм під час матчу. Є футболісти, які не віддають м'яч партнеру, навіть коли це необхідно.

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Один з таких – Гарет Бейл. Я заплатив за це кар'єрою в Реалі.

Причиною сварки з Флорентіно Пересом стало моє рішення замінити Бейла в матчі з Валенсією. В одному з моментів Бейл повинен був віддати пас Бензема, який міг відправити м'яч у порожні ворота, але валлієць пробив сам. Я замінив Бейла, через це трапився конфлікт.

Можливо, трохи здорового егоїзму необхідно нападнику, але він ні в якому разі не повинен бути надмірним", – цитує Анчелотті Football Italia.

Нагадаємо, 59-річний італійський фахівець очолював Реал у 2013-2015 роках.

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