"Обидві команди міняються, але нас у будь-якому випадку чекає чудова гра. Фізично ми стаємо кращими. Ми ще не знаємо, яких висот можуть досягти такі гравці, як Ансу Фаті або Вінісіус Жуніор, але ми точно знаємо, що Класіко завжди буде дуже великим матчем.

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У мене ті ж відчуття, що і в моменти, коли Кріштіану і Мессі були на полі. Це особливий матч. Тепер в командах інші гравці, але я вважаю молодь Барселони неймовірною. Ель Класіко буде існувати і без Мессі, Кріштіану і Рамоса, а в майбутньому – і без тих, хто зіграє сьогодні", – цитує Анчелотті Marca.

Зауважимо, перед очним двобоєм "Королівський клуб" випереджає "блаугранас" на два пункти. Сам матч розпочнеться 24 жовтня на Камп Ноу о 17:15 за Києвом.

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