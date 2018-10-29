Анчелотті: Наполі змусив Рому погано грати

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті прокоментував нічию з Ромою (1:1).

"Усі бачили гру, ми грали дуже добре і я дуже щасливий підходом своєї команди до гри. Не дивлячись на складнощі після пропущенного швидкого м'яча, ми продовжили тиск протягом усіх 90 хвилин.

Наполі – Рома – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Ми не грали дрібно, але змусили Рому грати в спосіб, від якого вони не отримують задоволення. Це правда, що ми опускались більше, ніж ми би хотіли.

Мертенс сказав, що щасливий був залишитись на лаві запасних. Якщо хтось би таке сказав, я би запитав, що з ним не так", – цитує Анчелотті Football Italia.

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