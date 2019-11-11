Анчелотті можуть звільнити з посади тренера Наполі найближчим часом – є несподіваний кандидат на заміну

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті може покинути посаду наставника команди вже найближчим часом.

Наставник Наполі Карло Анчелотті може бути звільнений зі своєї посади в разі невдалих результатів в найближчих двох матчах, інформує Sport Mediaset.

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Головним претендентом на посаду є екс-тренер Мілана Дженнаро Гаттузо. Додамо, що минулого тижня між Анчелотті і президентом Наполі Ауреліо Де Лаурентісом розгорівся конфлікт після того, як президент клубу замкнув гравців Наполі на базі через незадовільні результати.

Слід зазначити, що Наполі не перемагає протягом п'яти матчів у всіх турнірах. У чемпіонаті Італії партенопейці посідають сьоме місце та відстають від Ювентуса на 13 очок.

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