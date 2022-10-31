Карло Анчелотті може бути суворо покараний за критику суддівства у матчі Реал – Жирона (1:1).

Головного тренера Реала Карло Анчелотті можуть покарати від двох до чотирьох матчів дискваліфікації за критику арбітражу у матчі 12 туру чемпіонату Іспанії між Мадридом та Жироною. Про це повідомляє AS.

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Федерація футболу Іспанії відкрила дисциплінарний процес щодо тренера за його висловлювання на адресу арбітра Маріо Мелеро Лопеса.

Після матчу Анчелотті зазначив, що суддя вигадав пенальті у ворота Реала за гру Марко Асенсіо рукою у своєму штрафному майданчику. Карло стверджував, що, перш ніж потрапити у руку Асенсіо, м'яч відскочив від грудей футболіста.

Повідомляється, що остаточне рішення у цій справі буде ухвалено після ЧС-2022 у Катарі.

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