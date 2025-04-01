Анчелотті може змінити посаду в Реалі – його контракт передбачає таку можливість
Президент Реала Флорентіно Перес не поспішає продовжувати контракт із головним тренером Карло Анчелотті.
Флорентіно Перес відвідав клубну базу "бланкос" у Вальдебебасі, щоб зустрітися з головним тренером команди Карло Анчелотті. Як інформує Marca, у такий спосіб Перес вирішив висловити довіру і вселити тренеру спокій на тлі останніх чуток, які відправляють італійського фахівця з Мадрида.
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Повідомляється, що в останні дні травня тренер і президент сядуть за стіл переговорів і вирішать, що буде з майбутнім тих чи інших гравців Реала. Не раніше цього терміну.
Контракт Анчелотті з Реалом діє до літа 2026 року, але Перес не поспішає пропонувати йому продовження угоди. Тим часом самого Анчелотті сватають у збірну Бразилії і пророкують на його місце Хабі Алонсо.
Водночас контракт Анчелотті з Реалом передбачає, що останній рік Карло може провести в Мадриді на іншій посаді. "Бачити Анчелотті у Вальдебебасі не в статусі головного тренера було б дивним", – констатує джерело.
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