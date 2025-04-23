Керівництво збірної Бразилії робить все, щоб змусити наставника Реала Карло Анчелотті покинути Мадрид.

Бразильська конфедерація футболу (CBF) зацікавлена в призначенні італійського фахівця на посаду головного тренера національної команди. Перемовини можуть прискоритися в найближчі 10 днів, повідомляє Relevo.

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Як стверджує видання, CBF пропонує Анчелотті зарплату, яку можна порівняти з тією, яку він отримує в Реалі. Якщо Карло погодиться, то стане одним із найбільш високооплачуваних тренерів збірних, якщо не найбільш. Контракт діятиме до кінця чемпіонату світу-2026.

Варто нагадати, що італійський фахівець в Мадриді отримує близько 10 млн євро за рік.

Іншим варіантом для збірної Бразилії є Жорже Жезус, але саме Карло Анчелотті є фаворитом.

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