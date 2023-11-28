Наставник Реала Карло Анчелотті вже має кілька варіантів для продовження кар'єри.

Контракт 64-річного тренера з мадридцями закінчується влітку 2024 року. Керівництво "вершкових" не поспішає пропонувати Карло Анчелотті нову угоду.

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Тривалий час вважалось, що в італійського фахівця є домовленість з Федерацією футболу Бразилії й він має очолити національну команду після завершення контракту з Реалом.

Втім, Карло Анчелотті може залишитися працювати в Європі. Як інформує Madrid Xtra з посиланням на Аранча Родрігеса, наставник мадридців зацікавив керівництво Манчестер Юнайтед, яке вже зробило пропозицію тренеру.

Наразі манкуніанців очолює Ерік Тен Хаг. Манчестер Юнайтед посідає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи у своєму активі 24 очки. А в Лізі чемпіонів "червоні дияволи" перебувають на останньому місці з трьома балами.

Нагадаємо, що Карло Анчелотті має досвід роботи в АПЛ. Він працював з Челсі та Евертоном. З "синіми" італієць здобував титул чемпіона Англії в сезоні 2009/10, а також Кубок та Суперкубок Англії.

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