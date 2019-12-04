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Анчелотті може оформити несподіване повернення у топ-клуб

22:11 662 Читать на русском
Анчелотті може оформити несподіване повернення у топ-клуб
Карло Анчелотті / LaPresse

Головний тренер італійського Наполі Карло Анчелотті наступного літа може змінити місце роботи.

60-річний фахівець може очолити Парі Сен-Жермен перед сезоном 2020/21, повідомляє FootMercato.

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Анчелотті побив горщики з ексцентричним власником Наполі Ауреліо Де Лаурентісом і навряд працюватиме з "партенопейцями" після поточного сезону. На Сан-Паоло його може замінити екс-підопічний – Дженнаро Гаттузо. Натомість боси парижан звільнять Томаса Тухеля, якщо чемпіони Франції не досягнуть вагомих результатів у Лізі чемпіонів.

Карло Анчелотті вже працював із ПСЖ у 2011-2013 рр. Проте, італієць тоді здобув лише один трофей із "червоно-синіми" – чемпіонство в сезоні 2012/13.

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Франція Карло Анчелотті Карло Анчелотті Наполі Наполі ПСЖ ПСЖ
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