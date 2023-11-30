Італійський фахівець Карло Анчелотті ще не визначився зі своїм майбутнім, хоча все здавалося очевидним.

Анчелотті має контракт з Реалом до літа 2024-го. Очікувалося, що після завершення сезону Карло покине Мадрид і очолить збірну Бразилії. Тамтешня федерація навіть отримала письмове підтвердження, що тренер готовий взяти кермо "селесао".

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Однак тепер Анчелотті може "кинути" Бразилію. Річ у тім, що всі домовленості мали неофіційний характер (тренер може розпочали офіційні перемовини з 1 січня) і трималися на чесному слові тренера, повідомляє The Athletic. Карло не готовий відмовлятися від нової угоди з Реалом.

У Мадриді хочуть продовжити співпрацю з Анчелотті, але розглядають запасні варіанти. Фаворит на посаду – Хабі Алонсо, який дуже круто працює в Байєрі. Інший претендент на тренерське крісло Реала – Роберто Де Дзербі, який після Шахтаря тренує Брайтон.