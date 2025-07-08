Ботафого на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Давіде Анчелотті на посаду головного тренера. 35-річний фахівець замінив Ренату Пайву, який був звільнений після вильоту команди з Клубного ЧС.

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Анчелотті-молодший підписав контракт до кінця 2026 року і не буде поєднувати роботу з роботою в збірній Бразилії. Однак в угоді є пункт, який дозволить йому повернутися в "селесао" на період Мундіалю, якщо Бразилія потрапить на ЧС-2026.

Раніше Давіде допомагав своєму батькові Карло Анчелотті в Реалі і збірній Бразилії.

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