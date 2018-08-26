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Анчелотті: Матч з Міланом був надзвичайно емоційним, а мені навіть не довелось платити за квиток

10:29 267 Читать на русском
Анчелотті: Матч з Міланом був надзвичайно емоційним, а мені навіть не довелось платити за квиток
Карло Анчелотті / Фото: ФК Наполі

Наставник Мілана Карло Анчелотті поділився враженнями від матчу з Міланом, в якому його команда здійснила неймовірний камбек.

"Мілан провів хороший матч, але, поступаючись 0:2, ми показали величезне бажання не програти, вірили в свої шанси і зуміли потужно відреагувати.

Наполі – Мілан – 3:2 – відео голів та огляд матчу

У мене особливі спогади про кожного гравця, з ким я працював, але з Гаттузо у мене особливі відносини.

Це був чудовий вечір, повний емоцій. Нам пощастило побувати на цьому матчі, а мені навіть не довелося платити за квиток!

Мілан насправді не був особливо небезпечний в атаці, але застав нас зненацька двома простими голами. Нам довелося непросто, ми поміняли схему, а трибуни погнали нас вперед виправляти ситуацію", – цитує Анчелотті портал Football Italia.

Наполі завдяки фантастичному камбеку переміг Мілан

Італія2 турСан-Паоло (Неаполь)

Наполі - Мілан: Субота 25 серпня 2018

Наполі
Матч завершено
3 : 2
Мілан
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Карло Анчелотті Карло Анчелотті Наполі - Мілан Наполі Наполі Італія
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