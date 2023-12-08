Анчелотті лаконічно відповів на питання щодо можливого трансферу Мбаппе в Реал
22:52 - Читать на русском
Наставник Реала Карло Анчелотті вже починає дратуватись через питання щодо Кіліана Мбаппе в мадридському клубі.
"Трансфер Мбаппе в Реал? Я не буду нічого коментувати щодо Мбаппе, те, що може статись у Реалі, і те ж саме стосується мого майбутнього", – наводить слова Анчелотті Фабріціо Романо.
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