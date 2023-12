Нагадаємо, Реал вже кілька разів намагався підписати Кіліана Мбаппе, втім, всі спроби провалилися. Президент мадридців Флорентіно Перес, попри невдачі, досі вважає, що француз це вагомий внесок в майбутнє його команди, тому начебто зробить ще одну спробу залучити 24-річного гравця у січні.

Додамо, що Мбаппе провів 18 матчів за ПСЖ у поточному сезоні, в яких відзначився 18 голами та 2 асистами.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?

️ Ancelotti when asked about his future or Kylian Mbappé news for 2024.



“I’m not gonna comment on Mbappé, on what’s gonna happen in the club and same about my future”. pic.twitter.com/WIRdxovXd4