"Трансфер Мбаппе в Реал? Я не буду нічого коментувати щодо Мбаппе, те, що може статись у Реалі, і те ж саме стосується мого майбутнього", – наводить слова Анчелотті Фабріціо Романо.

Реал здійснить останню спробу підписати Мбаппе – мадридці поставили жорстокий ультиматум зірці ПСЖ та мають план "Б"

Нагадаємо, Реал вже кілька разів намагався підписати Кіліана Мбаппе, втім, всі спроби провалилися. Президент мадридців Флорентіно Перес, попри невдачі, досі вважає, що француз це вагомий внесок в майбутнє його команди, тому начебто зробить ще одну спробу залучити 24-річного гравця у січні.

Додамо, що Мбаппе провів 18 матчів за ПСЖ у поточному сезоні, в яких відзначився 18 голами та 2 асистами.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?