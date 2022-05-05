Нещодавно італійця спіймали з кубинською сигарою в зубах після перемоги в чемпіонаті Іспанії. Журналісти запитали тренера Реала, чи часто він палить такі вироби.

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"Ні, насправді я взагалі не палю сигари! Це було суто для фото з моїми друзями. Ці гравці – мої друзі", – наводить слова Анчелотті інсайдер Фабріціо Романо.

Вчора італієць точно міг закурити, коли його команда влаштувала камбек проти Ман Сіті (3:1) і пробилася до фіналу ЛЧ.

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